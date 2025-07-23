Летающая крыша и упавшие деревья: на Хабаровск обрушился ураган

Из-за стихии без света остались более полутора тысяч объектов.

В Хабаровске оценивают ущерб от сильного урагана с ливнем.

Штормовой ветер валил деревья, рвал провода и сворачивал дорожные знаки. Дождь был такой, что улицы затопило за считанные минуты. Из-за стихии целые кварталы остались без света — это более полутора тысяч объектов.

С одного из домов сорвало крышу, обломки разбросало по дороге. В ближайшие часы коммунальщикам предстоит распилить поваленные деревья и ветки. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение.

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