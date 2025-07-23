Летающая крыша и упавшие деревья: на Хабаровск обрушился ураган
Сильный ураган с ливнем прошел в Хабаровске
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Из-за стихии без света остались более полутора тысяч объектов.
В Хабаровске оценивают ущерб от сильного урагана с ливнем.
Штормовой ветер валил деревья, рвал провода и сворачивал дорожные знаки. Дождь был такой, что улицы затопило за считанные минуты. Из-за стихии целые кварталы остались без света — это более полутора тысяч объектов.
С одного из домов сорвало крышу, обломки разбросало по дороге. В ближайшие часы коммунальщикам предстоит распилить поваленные деревья и ветки. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение.
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