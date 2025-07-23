В Харьковской области уничтожили группу боевиков РДК*

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Среди убитых боевиков есть Михаил Павлов, который был частью пропаганды Киевского режима.

В Харьковской области уничтожили группу боевиков РДК*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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В Харьковской области под Купянском российские военнослужащие уничтожили группу боевиков из подразделения «Русский добровольческий корпус» *(РДК). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс», — рассказал источник агентства.

Павлов родился в России, был осужден по статье 228 Уголовного кодекса РФ. В 2023 году вызвался  на фронт в зону СВО. Позже добровольно сдался в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) а затем вступил в ряды РДК.

Павлова активно использовали для пропаганды украинские и западные СМИ с целью популяризировать коллаборационизма и привлечь новых участников в террористический РДК.

Он также воевал в боях на Сватовском участке фронта и был участником вылазки в село Козинка в Белгородской области.

РДК* — это подконтрольный Главному управлению разведки Минобороны Украины корпус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурантов дела о вторжении РДК в Брянскую область приговорили к пожизненным срокам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана в России террористической и запрещена.

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