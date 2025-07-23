Артиллерийское орудие «Малка» уничтожило пункт наблюдения операторов БПЛА ВСУ

Самое мощное артиллерийское орудие Вооруженных сил России (ВС) САУ 2С7М «Малка» помогает нашим бойцам продвигаться на Красноармейском направлении. Об том, как работает на фронте данная техника, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Расчет «Малки» 120-й артиллерийской бригады группировки «Центр» ударил 203-миллиметровыми снарядами весом 110 килограммов по украинскому пункту наблюдения операторов БПЛА. Такие характеристики позволяют уничтожать даже самые глубокие укрепления противника, уточнил корреспондент.

Кроме того, данное орудие является дальнобойным и способно поразить цель на расстоянии 47 километров. При том бьет «Малка» не только по стационарным объектам. Основная ее задача — это удары по орудиям западного образца. Например, российские военнослужащие уже уничтожили американские M777, французскую САУ «Цезарь», немецкий «Панцирь», а также тяжелые РСЗО, сказал Сафиулин.

Он добавил, что выстрелы «Малки» являются очень громкими, их слышит вся округа. Поэтому работать приходится оперативно, и после нескольких залпов позицию необходимо менять.

«Главное — правильно навестись и сориентировать орудие. Мне дают угломер, прицел я выставляю на приборах и выставляю все по уровню, чтобы было четко. <…> В основном — контрбатарейная борьба: уничтожаем вражеские орудия», — пояснил старший наводчик САУ 2С7М «Малка» группировки «Центр» Никита Даукшт.

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