Центробанк: в России вырос спрос на работу мигрантов из стран дальнего зарубежья

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Компании в Орловской и Тамбовской областях начали активнее использовать квоты на трудоустройство иностранцев.

Центробанк: в России вырос спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Российский бизнес стал чаще нанимать иностранных работников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. Об этом сообщили «Ведомости» с ссылкой на доклад Центрального банка «Региональная экономика и опрошенных экпертов.

Уточняется, что в частности, в Тамбовской области появились квоты на мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. Аналогичная ситуация наблюдается в Орловской области, где один из производителей кабеля планирует трудоустроить иностранных граждан.

Эксперты Банка России объясняют тенденцию острой нехваткой трудовых ресурсов. Уровень безработицы в стране остается на минимуме — в мае он составил 2,2%. При этом рост численности рабочей силы остается слабым, что связано со снижением доли трудоспособного населения.

Предприятия отмечают, что внутренний рынок труда практически исчерпан, особенно на фоне расширения производства и роста потребности в среднеквалифицированной рабочей силе. В ряде отраслей уже ощущается дефицит кадров, несмотря на рост зарплат и улучшение условий труда.

По оценке аналитиков, в ближайшие месяцы спрос на иностранных работников будет сохраняться, особенно в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства.

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