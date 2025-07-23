МВФ: резервы и ограничения помогли России смягчить эффект санкций

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос до 2,9% ВВП.

МВФ: резервы и ограничения помогли России смягчить эффект санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крупные международные резервы и плавающий курс помогли российской экономике смягчить последствия западных санкций. А сохранение ограничений в финансовой сфере помогли сдержать отток капитала. Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе.

По мнению аналитиков фонда, высокая ликвидность активов в распоряжении российских властей и гибкий валютный курс позволили амортизировать внешние шоки.

Также в документе указывается, что профицит текущего счета платежного баланса России увеличился до 2,9% ВВП в прошлом году. Для сравнения, Европейская служба банковского надзора считает нормальным уровнем на 2024 год 2,6% ВВП.

Международные резервы России включают иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото. Как сообщает Банк России, к 1 июля 2025 года объем международных резервов РФ достиг 688,731 миллиарда долларов, что стало историческим максимумом.

Эксперты подчеркивают, что устойчивость внешнего сектора экономики в значительной степени зависит от продолжения политики контроля над движением капитала, а также от гибкости обменного курса рубля. Это позволяет смягчать давление на финансовую систему в условиях геополитической нестабильности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп