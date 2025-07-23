МВФ: резервы и ограничения помогли России смягчить эффект санкций

Крупные международные резервы и плавающий курс помогли российской экономике смягчить последствия западных санкций. А сохранение ограничений в финансовой сфере помогли сдержать отток капитала. Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе.

По мнению аналитиков фонда, высокая ликвидность активов в распоряжении российских властей и гибкий валютный курс позволили амортизировать внешние шоки.

Также в документе указывается, что профицит текущего счета платежного баланса России увеличился до 2,9% ВВП в прошлом году. Для сравнения, Европейская служба банковского надзора считает нормальным уровнем на 2024 год 2,6% ВВП.

Международные резервы России включают иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото. Как сообщает Банк России, к 1 июля 2025 года объем международных резервов РФ достиг 688,731 миллиарда долларов, что стало историческим максимумом.

Эксперты подчеркивают, что устойчивость внешнего сектора экономики в значительной степени зависит от продолжения политики контроля над движением капитала, а также от гибкости обменного курса рубля. Это позволяет смягчать давление на финансовую систему в условиях геополитической нестабильности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.