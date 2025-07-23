Ретро-машины, концерты и игры: что приготовил автофестиваль «ПроДвижение»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

Гости смогут пообщаться с владельцами раритетной техники, принять участие в творческих мастер-классах и сделать атмосферные фото на память.

Ретро-машины, концерты и игры: что приготовил автофестиваль «ПроДвижение»

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Незабываемые выходные можно устроить для всей семьи, посетив автофестиваль «ПроДвижение», который пройдет 2 и 3 августа на ВДНХ. В экспозиции представят легендарные автомобили, культовые модели XX века и последние новинки отечественного автопрома. Мероприятие станет новым этапом возрождения традиций ВДНХ как главного выставочного центра автомобильной культуры страны.

Помимо широкой экспозиции автомоделей, для гостей подготовили развлекательную программу: яркие шоу и концерты, зрелищные уличные представления, занимательные творческие занятия, спортивные состязания и многое другое. Вход на большинство мероприятий бесплатный, без предварительной регистрации. На отдельные события потребуется приобрести билет. Ознакомиться с полной афишей фестиваля можно на официальном сайте.

2 августа с 12:00 до 20:00 на Октябрьской площади будет работать открытая фестивальная площадка, на которой ждут владельцев ретроавтомобилей. Гости смогут продемонстрировать свой транспорт и пообщаться с единомышленниками. Теплую атмосферу клуба по интересам дополнят выступления диджея и чирлидеров.

У арки южного входа разместится экспозиция мотоиндустрии «Мотопортал». Площадка порадует поклонников мотокультуры выставкой раритетных моделей — от классики и ретро до современных кастомных проектов, охватывающей технику разных форматов, стран и эпох. Здесь пройдут презентации кастомных мотоциклов, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, детские мастер-классы и диджей-сеты.

В течение двух дней, 2 и 3 августа, на главной сцене фестиваля, расположенной возле павильона № 1 «Центральный», состоятся выступления кавер-групп, которые исполнят популярные хиты прошлых лет, а также хореографические номера. Кроме того, в мероприятии примут участие представители технических музеев России, отечественные автопроизводители, известные автоблогеры, партнеры автофестиваля и резиденты ВДНХ. Гостей ждут авто- и кинопремьеры, розыгрыши и викторины. Ведущими программы станут Чак и Шуманский — диджеи утреннего радиошоу.

2 и 3 августа с 12:00 до 20:00 на северной петле кольцевой дороги для юных гостей фестиваля проведут развлекательную программу «Папа купил автомобиль». Здесь состоятся соревнования на педальных машинках, интерактивная игра «Берегись, автомобиль!», тематические мастер-классы, викторины и розыгрыши. Кроме того, можно будет приобрести масштабные модели автомобилей на память о празднике.

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