Разворот в Азию полным ходом: российский СПГ уходит из Европы

Теперь из восьми танкеров, перевозящих газ, на европейских маршрутах остались лишь четыре.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стремительно сокращаются. Об этом пишет EADaily.

Теперь наша страна резко увеличивает экспорт газа в Азию, особенно после открытия навигации на Северном морском пути.

Кроме того, все больше газовозов проекта «Ямал СПГ» уходят в рейсы в Азию. Как правило, речь идет о Китае. По данным АИС судов, на маршрут по Севморпути ушли пять танкеров СПГ ледового класса: «Рудольф Самойлович», «Георгий Ушаков», «Борис Давыдов», «Владимир Воронин» и «Георгий Брусилов».

При этом газовоз «Федор Литке» пока что проходит профилактический ремонт в Дании. На маршрутах в сторону Европы остаются восемь танкеров, но четыре из них уже возвращаются на «Ямал СПГ». Скорее всего, они тоже перестроятся на маршрут в сторону Азии. Известно, что каждый танкер перевозит до 100 миллионов кубометров в виде СПГ.

Из-за чистой воды многие танкеры заходят сейчас прямо на Ямал и часть их может использоваться под доставку в Европу. Однако пока что это может быть лишь два танкера, которые находятся в Роттердаме.

Если в июне отгрузка с европейских терминалов в страны Евросоюза составляла в среднем 404 миллионов кубометров в сутки, то в первые три недели июля упала до 366 миллионов кубометров.

В Международном энергетическом агентстве сообщили, что поставки российского СПГ в Европу в первом полугодии снизились на 4% или 500 миллионов кубометров.

Однако, несмотря на это, Россия продолжает оставаться вторым по величине после США поставщиком в страны ЕС, отмечают в агентстве. Основные партии направляются в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, откуда регазифицированный СПГ едет также в ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.