Разворот в Азию полным ходом: российский СПГ уходит из Европы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 70 0

Российский СПГ уходит из Европы в Азию

Российский СПГ уходит из Европы в Азию

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Теперь из восьми танкеров, перевозящих газ, на европейских маршрутах остались лишь четыре.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стремительно сокращаются. Об этом пишет EADaily.

Теперь наша страна резко увеличивает экспорт газа в Азию, особенно после открытия навигации на Северном морском пути.

Кроме того, все больше газовозов проекта «Ямал СПГ» уходят в рейсы в Азию. Как правило, речь идет о Китае. По данным АИС судов, на маршрут по Севморпути ушли пять танкеров СПГ ледового класса: «Рудольф Самойлович», «Георгий Ушаков», «Борис Давыдов», «Владимир Воронин» и «Георгий Брусилов».

При этом газовоз «Федор Литке» пока что проходит профилактический ремонт в Дании. На маршрутах в сторону Европы остаются восемь танкеров, но четыре из них уже возвращаются на «Ямал СПГ». Скорее всего, они тоже перестроятся на маршрут в сторону Азии. Известно, что каждый танкер перевозит до 100 миллионов кубометров в виде СПГ.

Из-за чистой воды многие танкеры заходят сейчас прямо на Ямал и часть их может использоваться под доставку в Европу. Однако пока что это может быть лишь два танкера, которые находятся в Роттердаме.

Если в июне отгрузка с европейских терминалов в страны Евросоюза составляла в среднем 404 миллионов кубометров в сутки, то в первые три недели июля упала до 366 миллионов кубометров.

В Международном энергетическом агентстве сообщили, что поставки российского СПГ в Европу в первом полугодии снизились на 4% или 500 миллионов кубометров.

Однако, несмотря на это, Россия продолжает оставаться вторым по величине после США поставщиком в страны ЕС, отмечают в агентстве. Основные партии направляются в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, откуда регазифицированный СПГ едет также в ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп