ФСБ задержала в Нижегородской области агента СБУ со взрывчаткой и деталями БПЛА

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Мужчина прибыл в регион для подготовки тайника с опасными компонентами.

ФСБ: в Нижегородской области задержан агент СБУ со взрывчаткой и деталями БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сотрудники ФСБ России задержали в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), у которого обнаружены взрывчатые вещества и составные части беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Центр общественных связей ведомства.

Как установили следователи, мужчина, проживавший ранее на территории Украины, был завербован представителями СБУ в 2024 году и стал работать на нее за денежное вознаграждение. Он получил инструкции по созданию тайников с запрещенными компонентами на территории России.

Преступник был задержан с поличным в момент закладки одного из таких тайников в Нижегородской области. При себе у него находились взрывчатые вещества промышленного производства, компоненты, необходимые для сборки БПЛА, средства связи и документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности.

В ФСБ отметили, что задержанный уже признал вину и сотрудничает со следствием. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанными с государственной изменой и незаконным приобретением, передачей, хранением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следственные действия продолжаются.

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