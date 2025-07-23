ФСБ задержала в Нижегородской области агента СБУ со взрывчаткой и деталями БПЛА

Сотрудники ФСБ России задержали в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), у которого обнаружены взрывчатые вещества и составные части беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Центр общественных связей ведомства.

Как установили следователи, мужчина, проживавший ранее на территории Украины, был завербован представителями СБУ в 2024 году и стал работать на нее за денежное вознаграждение. Он получил инструкции по созданию тайников с запрещенными компонентами на территории России.

Преступник был задержан с поличным в момент закладки одного из таких тайников в Нижегородской области. При себе у него находились взрывчатые вещества промышленного производства, компоненты, необходимые для сборки БПЛА, средства связи и документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности.

В ФСБ отметили, что задержанный уже признал вину и сотрудничает со следствием. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанными с государственной изменой и незаконным приобретением, передачей, хранением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следственные действия продолжаются.

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