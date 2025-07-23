Песков: российская делегация во главе с Мединским отправилась в Стамбул

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 79 0

Переговоры запланированы на среду.

В Турции назвали дату третьего раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация во главе с Мединским отправилась в Стамбул, переговоры запланированы на среду.

Среди тем — вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, продолжение взаимных обменов.

По мнению Пескова, разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны. Вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского.

Официальный представитель Кремля также отметил, что ситуация с законом о Национальном антикоррупционном бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре — внутреннее дело Украины. По словам Пескова, очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. Встреча проходила немногим больше часа. Ее вели на русском языке. В итоге Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией.

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