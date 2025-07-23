На операторов связи началась масштабная DDoS-атака в Крыму

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Ранее от аналогичных действий пострадали крупные компании в других регионах России.

На операторов связи Крыма началась масштабная DDoS-атака

Фото: 5-tv.ru

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В Крыму зарегистрирована массированная DDoS-атака на операторов фиксированной связи. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи в регионе.

В ведомстве уточнили, что атака затронула инфраструктуру крупных поставщиков услуг связи и может вызывать перебои в работе у абонентов. Силы технической поддержки операторов и специалисты по кибербезопасности уже работают над локализацией последствий и восстановлением стабильности работы сетей.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в 31 городе России. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам, онлайн-сервисам и мессенджерам.

Аналогичные атаки происходили и ранее. Так, 12 июня компания РЖД предупреждала о возможных перебоях в работе официального сайта и мобильного приложения из-за кибератаки. В тот же день крупнейший провайдер Красноярска «Орион телеком» также подвергся масштабной DDoS-атаке, что вызвало временные отключения доступа в интернет для тысяч пользователей.

Эксперты связывают участившиеся атаки с попытками дестабилизировать информационную инфраструктуру страны. В некоторых случаях источники атак были идентифицированы за пределами России. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и принимают меры по отражению угроз.

Пользователям рекомендуется сохранять спокойствие, при необходимости перезагружать оборудование и воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам.

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