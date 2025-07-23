Самим мало: Германия торгуется с США из-за передачи своих Patriot Украине

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Берлин боится остаться без систем Patriot в случае передачи их Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

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Министр обороны ФРГ Писториус прямо заявил: передача установок боевикам ВСУ ослабит немецкие ПВО.

Польша может не пропустить комплексы Patriot на Украину, пока Киев не признает ответственность за Волынскую резню. Об этом в интервью заявил экс-глава МИД страны Яцек Чапутович.

Речь про установки из Германии, с которыми у Киева и так довольно большие сложности. Ведь Берлин согласен передать свои Patriot только при одном условии: взамен Вашингтон поставит новые системы уже в течение полугода.

Столь хитрые комбинации нужны немцам, чтобы самим не остаться без ЗРК. Министр обороны ФРГ Писториус прямо заявил: передача установок боевикам ВСУ ослабит немецкие ПВО. А ведь речь лишь о двух зенитно-ракетных комплексах.

По данным Bild, до начала конфликта у Германии было двенадцать собственных Patriot. Три уже отдали Киеву, еще столько же проходят модернизацию. Один всегда находится в запасе для учебных целей. И еще два — прикрывают польский аэропорт Жешув, через который НАТО перебрасывает оружие на Украину. Поэтому, если отдать хотя бы один комплекс — у самих немецких ВВС останутся лишь две боевые установки.

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