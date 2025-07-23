Репрессии по-молдавски: в Кишиневе пытались задержать одного из лидеров «Победы»

Политика Алексея Лунгу пытались затащить в автомобиль у здания Апелляционной палаты.

Расправы с оппозиционерами устраивают сейчас в Молдавии. В центре Кишинева полиция сегодня попыталась задержать одного из лидеров блока «Победа» Алексея Лунгу.

Политика попробовали затащить в автомобиль. Ему стало плохо, в итоге скорая отвезла Алексея в больницу.

Силовую акцию полиция провела у здания Апелляционной палаты, где в разгаре судебный процесс: противники действующей власти оспаривают решение избиркома, который отстранил от участия в парламентских выборах кандидатов от блока «Победа». Его сторонники назывют решение политически мотивированным.

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