Масштабный рейд провели в Петербурге сотрудники ГАИ

Выявили пьяного водителя и нарушителей миграционного законодательства.

Масштабный рейд в Петербурге провели сотрудники Госавтоинспекции. Выявили более 30 нарушений правил дорожного движения.

Некоторые водители, чтобы избежать наказания предъявляли липовые корочки, дизайн которых, судя по всему, разрабатывали лично.

У одного автомобилиста обнаружили признаки опьянения. Раньше его за это привлекали к административной ответственности. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в ходе рейда задержали 35 человек за нарушение миграционного законодательства. Пятерых депортируют.

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