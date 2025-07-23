Запутавшегося в неводе кита спасли на Курилах

На Курилах развернулась спасательная операция. Там в неводе, который используют для ловли лосося, предположительно, запутались два кита — мама и детеныш.

Сколько они провели в ловушке — неизвестно. Предварительно, малыш погиб. Когда млекопитающих заметили люди, он полностью находился под водой. На поверхность всплывала только самка.

Но сейчас появилась информация, что на видео все-таки один взрослый кит. А белое пятно на глубине — это его плавник.

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