Запутавшегося в неводе кита спасли на Курилах

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Предварительно, в сети для ловли лосося попали мать и детеныш.

Фото, видео: Mark Baker/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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На Курилах развернулась спасательная операция. Там в неводе, который используют для ловли лосося, предположительно, запутались два кита — мама и детеныш.

Сколько они провели в ловушке — неизвестно. Предварительно, малыш погиб. Когда млекопитающих заметили люди, он полностью находился под водой. На поверхность всплывала только самка.

Но сейчас появилась информация, что на видео все-таки один взрослый кит. А белое пятно на глубине — это его плавник.

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