На Украине пройдут новые протесты из-за реформы Зеленского в отношении НАБУ и САП

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Жители Киева, Днепра и Львова недовольны изменениями в антикоррупционном законодательстве.

На Украине пройдут новые протесты из-за реформы Зеленского в отношении НАБУ и САП

Фото: Reuters/Stanislav Kozliuk

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В крупных городах Украины — Киеве, Днепре и Львове — готовятся акции протеста против указа президента страны Владимира Зеленского, касающегося реформирования антикоррупционных структур. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Митинги связаны с ликвидацией полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), закрепленной в новом законе, подписанном президентом страны.

Как отмечают оппозиционные депутаты, деятельность НАБУ и САП ранее касалась дел, связанных с ближайшим окружением Зеленского, а их реформирование может остановить дальнейшие расследования. По словам депутата Алексея Гончаренко*, к протестующим в столице присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Участники митингов требуют отмены указа и сохранения независимости антикоррупционных органов. Некоторые политологи связывают происходящее с возможной попыткой усилить контроль над расследованиями и ограничить влияние неподконтрольных структур.

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*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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