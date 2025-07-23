Невский проспект в Петербурге закроют для ремонта с 3 августа

В Санкт-Петербурге с 3 августа начнется масштабный ремонт на Невском проспекте, из-за чего движение транспорта по магистрали будет перекрыто. Работы организуют в рамках плана комитета по развитию транспортной инфраструктуры города при участии предприятия «Мостотрест». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Предварительная дата окончания работ — 3 сентября. Стоимость проекта реконструкции оценивается в 461 миллион рублей. Место проведения ремонтных работ — участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. До этого он был перекрыт в 2018 году.

Согласно проекту, на участке проспекта отремонтируют конструктивные элементы дорожного полотна, обновят люки канализации, уложат новый слой асфальта и нанесут свежую дорожную разметку. Сейчас завершается этап подготовки к проведению работ: прием заявок от подрядчиков заканчивается 25 июля на официальном портале госзакупок.

Местные власти рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств в период перекрытия главной улицы города. Допускается, что реконструкция может продлиться до 3 октября.

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