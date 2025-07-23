Германия и Франция готовят «жесткие меры» в ответ на пошлины США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Берлин и Париж требуют от ЕС реакции, если Вашингтон не изменит позицию.

Германия и Франция хотят «жестких мер» отношении США по вопросу пошлин

Фото: 5-tv.ru

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Германия и Франция призывают Европейский союз подготовить жесткий ответ на возможное усиление торговых ограничений со стороны США. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Париж и Берлин настаивают на ужесточении линии ЕС в случае, если администрация США не пойдет на уступки в вопросе импортных пошлин. Министр промышленности Франции Марк Ферраччи заявил, что подход к переговорам с американской стороной требует пересмотра, поскольку прежние попытки не дали результата.

«Мы должны иметь возможность принять ответные меры и предложить любой вариант, который изменит баланс переговоров», — сказал он.

23 июля в Берлине состоится встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, где, как ожидается, будет обсуждаться выработка общей позиции по данному вопросу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны уже готовят ответные шаги на случай введения новых пошлин на продукцию из ЕС.

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