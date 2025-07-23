Армения, Азербайджан и США согласовали «мост Трампа»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 81 0

Проект предусматривает создание Зангезурского коридора.

Армения, Азербайджан и США согласовали «мост Трампа»

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного маршрута через юг Армении, который в документе обозначен как «мост Трампа». Об этом сообщает испанское издание Periodista Digital со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о Зангезурском коридоре — транспортном проекте, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, проходя через Сюникскую область Армении. По информации издания, США выступили посредником в переговорах между Баку и Ереваном и, как утверждается, уже достигли предварительных договоренностей с обеими сторонами.

В публикации отмечается, что безопасность маршрута якобы будет обеспечивать американская частная военная компания. Это вызвало обеспокоенность в армянском обществе и среди ряда политиков, которые расценивают подобное как возможную утрату контроля над частью национальной территории.

Депутат парламента Армении Нарек Багдасарян в свою очередь заявил, что передача суверенных территорий третьей стороне категорически не рассматривается. Он подчеркнул, что любые переговоры по вопросам границ и транспорта будут вестись с учетом интересов страны.

Ранее вопрос Зангезурского коридора поднимался в рамках армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве России, однако теперь, судя по публикации Periodista Digital, в процесс активнее включились США.

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