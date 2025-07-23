И снова Чираган: что можно ожидать от третьего раунда переговоров РФ и Украины

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В Стамбуле ждут начала переговоров между Москвой и Киевом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Обе делегации уже прилетели в Турцию.

Главным событием этого дня становится третий раунд прямых переговоров Москва-Киев. Обе делегации уже в Турции. Российская, состав которой не изменился, готова к встрече. А вот украинская решила сначала попробовать заручиться поддержкой турецких политиков. Для этого к переговорщикам даже примкнул глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как ожидается третий раунд пройдет в том же стамбульском дворце Чираган, и первым с главой российской делегации Владимиром Мединским удалось поговорить корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.

Ил-62 специального летного отряда «Россия» в стамбульском аэропорту Ататюрк. Наша делегация прибывает строго по расписанию — за три с половиной часа до назначенного времени переговоров.

Российская делегация спускается по трапу. И сразу можно заметить, что состав наших переговорщиков, действительно, не изменился. Здесь и замглавы МИД Галузин, и замминистра обороны Александр Фомин, и глава делегации — Владимир Мединский.

Подход российской переговорной группы тоже не меняется. Москва настроена обсуждать коренные причины кризиса, без устранения которых мир невозможен.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинцы, при этом, сперва направились в Анкару. Там Ермак и Умеров провели встречу с турецкими представителями. То есть в Стамбул явно не торопятся. Хотя и заявляют, что, цитата, Киев готов к значительным шагам на пути к миру. В это, впрочем, и в самой столице Украины мало кто верит.

«На данном этапе украинская сторона всячески старается оттянуть всевозможные процессы, которые могут быть связаны с переговорами. Это, конечно, связано с тем, что они пытаются продлить свое существование», — считает народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Отсюда и такие разные заявления о центральной теме переговоров. В сообщениях украинских СМИ — ни слова об обсуждении меморандумов. Член киевской делегации Кислица и вовсе не скрывает пренебрежительного отношения к мирному плану Москвы.

На Банковой третий раунд диалога видят, кажется, совсем иначе. Через анонимные источники вбрасывают сообщения: обсуждать будут якобы прямые переговоры лидеров. Столь разные подходы только подчеркивают: внимание всего мира приковано к побережью Босфора.

На территории дворца Чираган, где предположительно пройдут переговоры России и Украины, все больше указывает на то, что это предположение верное. Завершаются последние приготовления — монтаж шатров, где, очевидно, будут досматривать журналистов. Подиумы, где можно будет разместить камеры. Здесь уже выставили охрану, на территорию пройти уже нельщя. И вот первые журналисты тоже занимают свои места.

Предварительно третий раунд переговоров должен начаться в 19:00 по московскому времени. И российская делегация, очевидно, готова.

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