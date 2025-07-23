Президент России Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Документ был утвержден во время совещания лидера страны с членами правительства.

Согласно закону, обеспечение клиентов возможностью использования универсального QR-кода для оплаты станет обязанностью банков.

Такая система при сканировании будет выдавать сразу все способы оплаты вместе с преимуществами: кешбэками и другими бонусными программами.

Также российский лидер назвал борьбу с кибермошенниками одной из ключевых задач.

«Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. Максут Игоревич (Шадаев, глава Минцифры. — Прим. Ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем», — отметил Путин.

Основная тема, которая была вынесена на обсуждение, — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов доложил российскому лидеру об итогах выставки «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге.

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