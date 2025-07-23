Алиханов сообщил о начале поставок серийных Ил-114

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Премьер-министр Михаил Мишустин лично осмотрел самолет во время посещения авиационного блока международной промышленной выставки в Екатеринбурге.

Алиханов сообщил о начале поставок серийных Ил-114

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Поставки региональных пассажирских самолетов Ил-114 планируется начать в августе 2026 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства.

«В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года — начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — сказал Алиханов.

По словам главы ведомства, премьер-министр Михаил Мишустин лично осмотрел самолет Ил-114 во время посещения авиационного блока международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Алиханов также сообщил о других разработках в сфере авиастроения. В частности, был представлен цельнокомпозитный легкий четырехместный самолет с отечественным двигателем, разработанным в 2024 году. Воздушное судно предназначено для подготовки пилотов и туристических маршрутов. В текущем году планируется выпустить девять предсерийных образцов.

Кроме того, на выставке был представлен двигатель ПД-8 для самолета-суперджет, полностью импортозамещенного.

«Он должен быть сертифицирован у нас до конца этого года, все сертификационные испытания у нас идут, и следующей весной начнутся поставки уже на серийные машины», — сообщил министр.

Также Алиханов рассказал о новом отечественном двигателе мощностью 110 лошадиных сил, разработанном на уфимском предприятии, входящем в контур Объединенной двигателестроительной корпорации. Он будет использоваться в малой авиации и в тяжелых беспилотных системах.

Министр подчеркнул, что благодаря этим разработкам Россия сможет снизить зависимость от иностранных производителей в области авиационных силовых установок.

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