Путин утвердил уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Поправки касаются памятников, мемориалов и объектов, посвященных защитникам Отечества

Путин утвердил уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений, посвященных защитникам Отечества. Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале официального опубликования правовых актов.

Документ дополняет статью 243.4 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует ответственность за уничтожение или порчу воинских захоронений, памятников, обелисков, стел и других объектов, созданных в память о павших при защите страны или в честь дней воинской славы.

Принятые поправки приравнивают осквернение таких объектов к их повреждению или уничтожению, что влечет за собой уголовное преследование по аналогичным основаниям. Закон направлен на усиление защиты исторической памяти и уважения к погибшим в военной службе.

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