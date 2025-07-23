Путин подписал закон об исключении срока службы в СВО из периода действия ЕГЭ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Результаты экзамена останутся действительными для участников операции, несмотря на перерыв в обучении.

Путин подписал закон о невключении в срок действия результатов ЕГЭ времени участ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому время участия в специальной военной операции не будет учитываться в общем четырехлетнем сроке действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает сайт официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, срок действия результатов ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета продлевается для граждан, проходивших службу или участвовавших в СВО. Это касается тех, кто выполнял задачи на территории Украины, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию России или провокаций на государственной границе и в прилегающих регионах.

Кроме того, в Государственную думу направлен законопроект, предусматривающий возможность для участников специальной военной операции получить второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщил депутат Александр Мажуга в своем Telegram-канале.

«Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки», — написал Мажуга.

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