Путин поддержал освобождение от налогообложения участников «Земского тренера»

Президент России Владимир Путин поддержал освобождение от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер». Об этом лидер страны во время совещания лидера страны с членами правительства.

С таким предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года», — поделился Чернышенко.

«Земский тренер» — программа, направленная на привлечение спортивных специалистов в села и малые города России. Цель программы — обеспечить доступность квалифицированных тренеров, учителей физкультуры и спортивных инструкторов.

Основная тема, которая была вынесена на обсуждение заседания, — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов доложил российскому лидеру об итогах выставки «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге.

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