Путин поддержал освобождение от налогообложения участников «Земского тренера»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Программа направлена на привлечение спортивных специалистов в села и малые города России.

Путин поддержал освобождение от налогообложения участникам «Земского тренера»

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поддержал освобождение от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер». Об этом лидер страны во время совещания лидера страны с членами правительства.

С таким предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года», — поделился Чернышенко.

«Земский тренер» — программа, направленная на привлечение спортивных специалистов в села и малые города России. Цель программы — обеспечить доступность квалифицированных тренеров, учителей физкультуры и спортивных инструкторов.

Основная тема, которая была вынесена на обсуждение заседания, — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов доложил российскому лидеру об итогах выставки «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп