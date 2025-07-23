В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Речь идет о загрязнении из-за крушения двух танкеров, произошедшего в декабре прошлого года.

В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Темрюкском районе Краснодарского края 22 июля были зафиксированы новые выбросы мелкой фракции мазута. Речь идет о загрязнении из-за крушения двух танкеров, произошедшего в декабре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в Telegram-канале.

Согласно сообщению штаба, сгустки нефтепродуктов размером от трех до десяти сантиметров были обнаружены во время вечернего мониторинга береговой полосы. Загрязнение зафиксировано на участке длиной около одного километра от поселка Волна и на участке протяженностью три-четыре километра от поселка Артющенко.

Вечером того же дня начались работы по очистке побережья. В ликвидации последствий участвуют более 90 человек и 13 единиц техники.

Авария, последствия которой продолжают сказываться на экологии региона, произошла 15 декабря 2024 года. В Черном море потерпели крушение нефтеналивные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна получили серьезные повреждения и затонули. В результате произошел разлив мазута, часть которого достигла побережья Анапы.

На танкере «Волгонефть-212» погиб один из членов экипажа — моряк Даниил Саблин. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации. Уже 26 декабря режим ЧС был установлен в масштабах всего Краснодарского края и получил федеральный статус.

По итогам расследования капитаны обоих судов были обвинены в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана танкера «Волгонефть-212» заключили под стражу, капитан «Волгонефти-239» был отправлен под домашний арест.

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