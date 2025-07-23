Лавров получил от Китая подтверждение стратегического партнерства с Россией

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Пекин выразил готовность развивать сотрудничество с Москвой несмотря на давление со стороны США.

Лавров передал послание Путину, что Китай не пойдет на уступки Сша

Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Китай передал руководству страны послание от президента Владимира Путина. Как сообщает китайский портал Sohu, Москва выразила обеспокоенность возможными изменениями в курсе Пекина на фоне ужесточающихся санкций со стороны США.

Однако официальный ответ Китая оказался однозначным: уступок Вашингтону не будет, а стратегическое взаимодействие с Россией продолжится. Власти КНР подтвердили намерение углублять координацию с Москвой в сферах безопасности и экономического развития.

На фоне угроз введения вторичных санкций против стран, сотрудничающих с РФ, Китай и Россия продолжают усиливать стратегическое взаимодействие.

США выражают явное раздражение по поводу того, что финансовые расчеты между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах, без участия доллара. Особое недовольство вызывает тот факт, что логистика торговли двух стран построена вне зависимости от западной инфраструктуры: поставки идут через трубопроводы в Центральной Азии и порты, находящиеся вне сферы влияния США.

Китайская сторона вновь подчеркнула свою позицию: любые односторонние санкции, не получившие одобрения Совета Безопасности ООН, Пекин считает незаконными и полностью отвергает подобную практику. В рамках партнерства с Россией Китай намерен активизировать координацию усилий в вопросах безопасности и сопротивления внешнему давлению.

Ожидается визит Владимира Путина в Китай. Повод — участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй Мировой войны, однако визит будет иметь также стратегическое значение. По итогам переговоров может быть подписан документ, подтверждающий готовность двух стран к тесному сотрудничеству в энергетической сфере и их отказ подчиняться требованиям Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

5:38
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
5:14
Всего 15 минут в день: как быстро сжечь жир на животе без ходьбы и диеты
4:54
Не вправлять, не двигать: семь смертельных ошибок при помощи пострадавшим в ДТП
4:31
Германия и Британия требуют от Сербии отменить безвизовый режим с Россией
4:08
Третий раунд переговоров: Россия предложила Украине создать рабочие группы по ключевым направлениям
3:47
В Сочи женщина погибла при падении обломков беспилотника

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп