Помощь в один клик: через мессенджер МАХ можно вызвать экстренные службы

Северная столица первой внедрила данную функцию.

Отечественный мессенджер МАХ обрастает все новыми полезными функциями. Теперь через него можно вызвать экстренные службы. Первым регионом, который внедрил их на платформу, стал Петербург.

В случае непредвиденной ситуации с единым оператором спасателей, скорой помощи, полиции и пожарных можно связаться через чат-бота или по звонку. В дальнейшем в Северной столице планируют развивать доступность и других городских служб. В частности, создавая в МАХ мини-приложения. Это должно упростить взаимодействие жителей с чиновниками и коммунальщиками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.