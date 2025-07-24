МИД Германии сообщил о приостановке выдачи гуманитарных виз

Министерство иностранных дел Германии приостановило процедуры выдачи гуманитарных виз. Ведомство разместило соответствующее заявление на своем сайте 23 июля. Подчеркивается, что программы гуманитарного приема призваны обеспечить безопасные пути доступа в Германию для определенных групп беженцев, особенно в военных ситуациях и в ситуациях острого кризиса. Однако сейчас они на паузе.

«В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены», — сказано в публикации.

Отмечается, что одна из федеральных программ предполагает прием беженцев из Афганистана, она призвана помогать афганцам, находящимся в особо уязвимом положении. В рамках программы по состоянию на январь 2025 года Германия пропустила в страну 34,7 тысячи граждан Афганистана.

Кроме того, реализуемая с 2017 года программа приема ищущих убежище сирийцев и лиц без гражданства из Турции ежегодно обеспечивала перемещение в ФРГ до трех тысяч. Ее целью является прекращение нелегальной миграции в ЕС, разрушение бизнес-модели контрабандистов и предоставление нуждающимся в защите альтернативы опасному пересечению Средиземного моря.

Несколькими днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал провал миграционной политики одной из своих предшественниц Ангелы Меркель. По его словам, ее действия привели к миграционному кризису не только Германии, но и во всей Европе. Мерц подчеркнул, что сам он — сторонник иммиграции высококвалифицированных специалистов для последующего трудоустройства.

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