МИД Германии сообщил о приостановке выдачи гуманитарных виз

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Программы в ФРГ предназначены для беженцев, которые спасаются от войны или острого кризиса.

МИД Германии сообщил о приостановке выдачи гуманитарных виз

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Министерство иностранных дел Германии приостановило процедуры выдачи гуманитарных виз. Ведомство разместило соответствующее заявление на своем сайте 23 июля. Подчеркивается, что программы гуманитарного приема призваны обеспечить безопасные пути доступа в Германию для определенных групп беженцев, особенно в военных ситуациях и в ситуациях острого кризиса. Однако сейчас они на паузе.

«В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены», — сказано в публикации.

Отмечается, что одна из федеральных программ предполагает прием беженцев из Афганистана, она призвана помогать афганцам, находящимся в особо уязвимом положении. В рамках программы по состоянию на январь 2025 года Германия пропустила в страну 34,7 тысячи граждан Афганистана.

Кроме того, реализуемая с 2017 года программа приема ищущих убежище сирийцев и лиц без гражданства из Турции ежегодно обеспечивала перемещение в ФРГ до трех тысяч. Ее целью является прекращение нелегальной миграции в ЕС, разрушение бизнес-модели контрабандистов и предоставление нуждающимся в защите альтернативы опасному пересечению Средиземного моря.

Несколькими днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал провал миграционной политики одной из своих предшественниц Ангелы Меркель. По его словам, ее действия привели к миграционному кризису не только Германии, но и во всей Европе. Мерц подчеркнул, что сам он — сторонник иммиграции высококвалифицированных специалистов для последующего трудоустройства.

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