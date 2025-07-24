Заявление связано с обострением конфликта из-за территориального спора на границе двух стран.

Посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть Камбоджу. Данное заявление связано с эскалацией конфликта на границе двух стран.

Вооруженное столкновение произошло вдоль камбоджийско-таиландской границы. Резкое обострение в затяжном территориальном споре грозит вылиться в полномасштабную войну. В ход идут не только минометы, но и авиация и тяжелая артиллерия.

По данным местных СМИ, Таиланд направил шесть истребителей F-16 и ударил по двум военным объектам на территории Камбоджи. Как писал 5-tv.ru, это стало ответом на утренний обстрел тайских военных из реактивных систем залпового огня.

В Камбодже заявляют, что все действия были в рамках самообороны, и что утром произошло неспровоцированное вторжение тайских войск, которое «нарушило территориальную целостность» страны.

По данным Reuters, в Таиланде принято решение о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей. Четыре граничащие с Камбоджей провинции Таиланда объявили об эвакуации жителей.

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