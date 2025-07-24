В результате конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 11 человек

В результате боевых действий, развернувшихся на приграничной территории Камбоджи и Таиланда, погибли 11 гражданских лиц. Об этом сообщил телеканала CNN.

Ранее телеканала отмечал, что жертвами пали минимум девять человек, включая восьмилетнего мальчика. Более десяти гражданских получили ранения различной степени тяжести. Двое погибших находились в провинции Сурин, еще один — в провинции Убонратчатхани. Позднее число погибших увеличилось до одиннадцати.

Обострение конфликта началось после того, как тайская армия нанесла авиаудары по двум военным объектам на территории Камбоджи. В ответ, как утверждают в министерстве обороны Камбоджи, военные подразделения страны открыли ответный огонь, назвав действия Таиланда «неспровоцированным вторжением».

Камбоджийская сторона настаивает, что ответ был дан исключительно в целях самообороны. Власти страны утверждают, что удары по приграничным районам стали реакцией на проникновение тайских войск, нарушивших границу.

Ситуация вызвала обеспокоенность международного сообщества. По информации издания, местные жители в зоне конфликта массово эвакуируются, опасаясь дальнейшей эскалации. Между странами уже не первый год сохраняется напряженность из-за спорных участков вдоль границы.

Министерства иностранных дел обеих стран пока не сделали официальных заявлений о готовности к переговорам. Между тем на месте продолжаются боевые действия, и число пострадавших может возрасти.

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