ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, питающим ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 285 боевиков, добавили в ведомстве. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.
На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чтоВС РФ освободили Варачино в Сумской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 июл
- «Наше дело правое»: Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО
- 24 июл
- РСЗО «Град» уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 июл
- ЗРК «Стрела-10» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июл
- ВС РФ освободили Варачино в Сумской области
- 23 июл
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июл
- Т-80БВМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
- 22 июл
- «Страхи — в голове»: как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах
- 22 июл
- Штурмовики отрабатывают тактику захвата «опорников» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- ЗРК «Тор-М1» срывает атаки беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
78%
Нашли ошибку?