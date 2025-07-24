ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, питающим ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. 

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 285 боевиков, добавили в ведомстве. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чтоВС РФ освободили Варачино в Сумской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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