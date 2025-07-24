Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу со своим коллегой из Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщило ТАСС.

Встреча прошла на полях Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта «Манжерок» в Горном Алтае. Пашинян прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом специально для участия в данном форуме.

В ходе встречи с российским премьером обсуждались актуальные вопросы сотрудничества двух стран, а также международные экологические инициативы.

Кроме того, в диалоге приняли участие члены делегаций обеих сторон, что подчеркивает значимость двусторонних отношений в различных сферах, включая экологию.

Международная экологическая конференция в Горном Алтае объединяет представителей различных государств и экспертов для обмена опытом и разработки совместных решений в области охраны окружающей среды.

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