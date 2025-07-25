«Это недоразумение»: о чем жалеет невестка Валерии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Невестка Валерии жалеет о сделанной в молодости татуировке

Корона жмет: о чем жалеет невестка Валерии

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Необдуманный шаг девушка совершила 11 лет назад.

Невестка Валерии Лиана Шульгина жалеет о сделанной в молодости татуировке, сообщает 7Дней.ru.

Супруга младшего сына певицы Валерии Арсения опубликовала в запрещенной сети фотографию, демонстрирующую начало удаления своей давней татуировки — маленькой короны, созданной 11 лет назад «за компанию» с подругой. По словам блогерши, самая болезненная часть позади: теперь предстоит год процедур.

«Этой татуировке 11 лет. Сделана за 30 минут. И теперь год удалять это недоразумение», — честно высказалась она.

Изначально татуировка символизировала звездный дуэт: у подруги — звездочка, у Лианы — корона, подчеркивая ее внутреннюю «королевскую» энергию. Но спустя годы она восприняла это как непродуманный шаг и решила избавиться от нежелательного напоминания.

Лиана и Арсений связали себя узами брака 28 августа 2020 года. В начале 2021-го у них родилась дочь Селин. В ноябре 2024 они сообщили, что ждут второго ребенка, и 23 апреля 2025 года на свет появился мальчик Мирон — имя для него супруги выбрали задолго.

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