Матвиенко: при Трампе у РФ начался многовекторный диалог с США

Глава Совета Федерации назвала полезными контакты между странами.

Разоблачение фейка о вмешательстве России в заокеанские выборы стало ударом по имиджу США. Такое заявление сделала Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации призывает Вашингтон отменить санкции, введенные на основе ложной информации. Контакты между двумя странами председатель верхней палаты назвала полезными, а возможную встречу лидеров — чрезвычайно важной.

«Я считаю очень положительным, что в течение последних шести месяцев с приходом господина Трампа у России начался диалог, причем диалог такой многовекторный. Ведь при предыдущей администрации не было вообще никаких контактов. Безусловно, этот факт очень позитивный. Кроме политического диалога идет активное общение спецслужб, что, на мой взгляд, очень важно. Мне кажется, что восстановлен такой принцип предохранителя», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии. Верхняя палата одобрила более 350 законов. Особое внимание сенаторы уделили вопросам поддержки участников спецоперации и укреплению финансовой системы. Как отметила спикер, есть все предпосылки для снижения ключевой ставки Центробанком.

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