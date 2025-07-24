Президент Литвы потребовал объяснений или увольнения от премьера Палуцкаса

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

У него есть две недели, чтобы прояснить ситуацию с коррупционным скандалом.

Президент Литвы дал премьеру две недели, чтобы объясниться или уволиться

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса объяснить обстоятельства коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена его племянница. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Как сообщили в администрации президента, Науседа дал Палуцкасу срок в две недели, чтобы тот предоставил аргументированные пояснения по делу или принял решение о дальнейшем пребывании на посту.

Речь идет о расследовании, связанном с компанией Dankora, основанной Виргинией Палуцкенене — родственницей главы правительства. Сообщается, что Социал-демократическая партия, представляющая правительство, готовит план действий на случай, если премьер подаст в отставку.

Скандал вокруг премьера Литвы Гинтаутаса Палуцкаса связан с серией журналистских расследований о его прошлом бизнесе и сделках, сопряженных с конфликтом интересов, указывалось также в Sputnik Литва.

Главным камнем преткновения стала компания Dankora. В материалах упоминаются возможные злоупотребления при заключении госконтрактов — именно они послужили поводом для Науседы требовать от Палуцкаса объяснений или отставки.

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Президент Литвы потребовал объяснений или увольнения от премьера Палуцкаса

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