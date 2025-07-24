Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Он участвовал в более чем 100 выставках и получил награды от Союза художников РФ.

Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Астраханской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 83-м году жизни после продолжительной болезни умер заслуженный художник Российской Федерации Александр Шапошников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Астраханской области.

Александр Шапошников считался одним из лучших акварелистов страны. В течение всей творческой карьеры он активно участвовал в художественной жизни России и за ее пределами: был участником свыше 100 выставок, ездил в творческие командировки по разным регионам страны, представлял Россию на международных пленэрах.

Мастер родился и проживал в Астрахани, где получил признание не только среди коллег, но и у широкой публики. Его работы высоко оценивались как в профессиональной среде, так и на государственном уровне.

За вклад в изобразительное искусство Шапошников был удостоен Медали ВДНХ за участие во Всесоюзной выставке «Славься Отечество» в Москве. Также он стал лауреатом специального диплома «За сохранение традиций акварели» на Всероссийской выставке в Кургане и обладателем золотой медали Союза художников России.

Память о художнике сохранится в его работах, вдохновивших не одно поколение российских живописцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Умер признанный мастер российской акварели Шапошников
19:06
Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию
18:50
Умер актер и рестлер Халк Хоган
18:46
Овечкин сыграет в Матче звезд детского хоккейного турнира в Мытищах
18:41
Поможет сохранить урожай: как ухаживать за клубникой после сбора ягод
18:38
Президент Литвы потребовал объяснений или увольнения от премьера Палуцкаса

Сейчас читают

«Прогноз погоды был нелетный»: гендиректор «Ангары» раскрыл детали трагедии
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс