Врачи спасли бойца СВО с разрушенным черепом с помощью 3D-технологий

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Хирурги Свердловской области провели уникальную операцию по спасению бойца СВО

Врачи чудом спасли бойца СВО с почти полностью разрушенным черепом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медики воссоздали утраченные участки костной ткани благодаря цифровому моделированию.

Хирурги Свердловской области провели уникальную операцию по спасению бойца СВО, получившего тяжелое минно-взрывное ранение головы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области в Telegram-канале.

«Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле», — сказано в сообщении.

В результате травмы были разрушены более 90% костей лобной, височной и теменной областей черепа, а также повреждены лобные пазухи и носовые кости. Специалисты выполнили 3D-моделирование утраченного участка, создав цифровую копию анатомической структуры. На ее основе изготовили индивидуальную пластину из танталово-титанового сплава, точно повторяющую форму и объем разрушенной части головы.

Операция прошла успешно. Пациент перенес вмешательство удовлетворительно, его состояние стабилизировалось. Врачи отмечают положительную динамику восстановления, что позволяет говорить о высокой эффективности проведенного лечения. Несмотря на серьезность травмы и длительный процесс лечения, пациента подключили к программе ранней реабилитации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
«Говенье и шламоброд»: радиостанция Судного дня возобновила вещание
0:01
«Мама меня не продавала»: Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи
23:40
Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера Халка Хогана
23:22
Фрегат индийских ВМС прибыл в Петербург ко Дню военно-морского флота РФ
23:05
Когда начнется супергрибной сезон — прогноз миколога
22:45
Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

Сейчас читают

«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс