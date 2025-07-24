Мужчина пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 36 0

Инцидент произошел рядом с селом Мокрушино в Беловском районе.

Атака беспилотника ВСУ в Курской области: пострадал местный житель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль был ранен гражданский. Инцидент произошел 24 июля неподалеку от села Мокрушино в Беловском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в своем Telegram-канале.

Целью дрона стал грузовой автомобиль, принадлежащий ООО «Псельское». Ранения получил 48-летний мужчина — у него зафиксированы осколочные повреждения плеча, спины и бедра. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Глава региона также сообщил, что в местной больнице проходят лечение еще двое мужчин, 46 и 49 лет, также получившие осколочные ранения спины и ног.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о попадании дрона ВСУ по нефтебазе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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