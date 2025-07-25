Чудеса на высоте: на ВДНХ прошел фестиваль «Трапеция»

Кульминацией стало самое масштабное в мире представление воздушных гимнастов.

В Москве на ВДНХ прошел фестиваль воздушных гимнастов «Трапеция».

Опасные трюки демонстрировали российские и иностранные артисты. Один номер — словно целое шоу. Спортсменка из Италии взлетела на 25 метров на воздушном шаре. Этот трюк Марта Орланделли готовила специально для выступления в России.

Под открытым небом тысячи зрителей стали свидетелями уникального сочетания спортивного и художественного мастерства. Кульминацией стало самое масштабное в мире представление. 54 воздушных гимнаста синхронно выполнили сложный акробатический номер на длинных шелковых полотнах, закрепленных на высоте. До этого рекорд был у Великобритании с тридцатью атлетами.

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