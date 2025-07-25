Лукашенко: в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Отдельное внимание, по словам президента страны, уделяется западным рубежам.

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне на всякий случай

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к вооруженному конфликту, но предпринимает все необходимые меры на случай его начала.

В ходе общения с журналистами, фрагмент которого был опубликован Telegram-каналом «Пул Первого», глава государства отметил, что надеется на мир, однако страна не может позволить себе быть неготовой к возможным вызовам.

«Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал Лукашенко в ответ на реплику о надежде избежать боевых действий.

Лукашенко ранее неоднократно подчеркивал: Белоруссия не собирается втягиваться в войну, но и не останется в стороне, если будет нарушена ее безопасность. По его словам, государство усиливает свою армию, модернизирует технику и проводит учения, в том числе совместные с союзниками.

Отдельное внимание, по словам президента, уделяется западным рубежам страны. Власти Белоруссии рассматривают происходящее на границах как потенциальные угрозы, особенно в условиях активного присутствия НАТО в сопредельных государствах. Лукашенко подчеркнул, что все действия предпринимаются исключительно в рамках оборонительной стратегии.

Белорусский лидер уже делал схожие заявления, подчеркивая, что стабильность и безопасность в регионе зависят не только от страны, но и от внешних игроков, чьи действия нередко дестабилизируют ситуацию.

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