Банк России снизил ключевую ставку до 18%

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 50 0

Предыдущее снижение было в июне.

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.

Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметил ЦБ в своем релизе по ставке.

Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. ЦБ прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 - вернется к 4%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объемы выданных россиянам кредитов в прошлом месяце выросли на 13%, выяснили «Известия». На это повлияло предыдущее снижение ключевой ставки с рекордных 21% до 20%.

На изменения отреагировали банки. Они стали предлагать клиентам более выгодные условия. Однако ставки все еще высокие, в среднем — 34% годовых.

Аналитики прогнозируют дальнейшее смягчение политики Центробанка. Это должно сделать займы еще доступнее. Вместе с тем падает и доходность вкладов.  

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