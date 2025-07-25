Эрдоган планирует созвониться с Путиным и Трампом на этой неделе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

TRT Haber: Эрдоган планирует встретиться с Путиным и Трампом на этой неделе

Эрдоган планирует созвониться с Путиным и Трампом на этой неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Турецкий лидер будет стремиться организовать встречу президентов России и США в Стамбуле.

Президент Турции Эрдоган планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе для обсуждения возможности встречи, сообщает TRT Haber.

Говоря о третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом, турецкий лидер заявил журналистам, что будет стремиться организовать встречу президентов России и США в Стамбуле.

Третий раунд завершился 23 июля в Стамбуле. Диалог продлился около часа. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия выполнила все свои гуманитарные обязательства в рамках предыдущих договоренностей. Кроме того, произошел обмен пленными, а Москва вернула Киеву семь тысяч тел погибших боевиков.

Украина предлагает организовать переговоры глав двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в августе. По мнению Мединского, эта встреча должна «поставить точку» в вопросе, в связи с чем необходимо четко определить темы для обсуждения и условия соглашения.

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