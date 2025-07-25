Кумир поколений: 45 лет без Владимира Высоцкого
Владимир Высоцкий скончался ровно 45 лет назад
Фото, видео: © РИА Новости/Галина Кмит; 5-tv.ru
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Песни артиста стали неотъемлемой частью российской культуры.
45 лет назад не стало Владимира Высоцкого. Бунтарь и романтик, пронзительно искренний и по-настоящему одаренный.
Его хрипловатый голос связывает уже несколько поколений. Его роли в театре и в кино современны до сих пор, а песни — живы. Они уже неотъемлемая часть российской культуры.
Петербург любит и вспоминает. Там появилось уютное и домашнее граффити Владимира Высоцкого. И, конечно, город сегодня поет.
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