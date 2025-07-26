Балтийский флот уничтожил корабль условного противника на учениях «Июльский шторм»

Учение ВМФ проводится с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Силы Балтийского флота в ходе учения Военно-морского флота (ВМФ) «Июльский шторм» уничтожили корабль условного противника с помощью беспилотных морских систем. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

В ходе учений были задействованы современные и перспективные образцы вооружения — корабли, вертолеты морской авиации, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, а также отработаны различные способы их применения.

«В рамках оперативного учения ВМФ России „Июльский шторм“ отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море», — сказано в заявлении.

Военнослужащие, помимо прочего, изучают условия применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отрабатывают слаженность боевых расчетов, экипажей кораблей, самолетов и вертолетов морской авиации при решении задач по предназначению.

Учение «Июльский шторм» проводится с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. К нему привлечены силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии — более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти отменили мероприятия ко Дню ВМФ в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.