Без моторных судов и гидроциклов: власти отменили мероприятия ко Дню ВМФ в Петербурге

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Власти отменили мероприятия ко Дню ВМФ в Петербурге

В Петербурге отменили посвященные параду ВМФ 27 июля мероприятия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Нарушение этих ограничений влечет административную ответственность.

В Санкт-Петербурге отменены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота, запланированные на 27 июля. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Не состоятся салют, главный военно-морской парад, а также прохождение по рекам и каналам города колонн парусных, гребных, моторных судов и гидроциклов.

Ограничения охватывают участки акватории Невы от Большого Обуховского до Благовещенского мостов, а также Малую Неву, Большую и Малую Невку, Фонтанку, Мойку, Крюков канал, канал Грибоедова, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив.

Кроме того, с 7 мая и до окончания навигационного сезона в соответствии с приказом Минтранса № 235 от 10 июля 2025 года в центральной части города действуют ограничения на движение маломерных судов.

Нарушение действующих ограничений влечет административную ответственность. Гражданам грозит штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

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