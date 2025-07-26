В Саратове продолжается поиск пропавших после обрушения части дома

Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Саратове продолжаются поиски людей, которые пропали после хлопка газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.
Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии. Вероятнее всего, они были дома, когда обрушилось здание.
По словам журналиста, основную часть обломков у входа в дом убрали минувшей ночью. Тогда же спасатели обнаружили еще одного погибшего.
Напомним, 25 июля в Саратове в многоэтажке произошел хлопок газа, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. На данный момент известно как минимум о шести погибших.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.
Ранее 5-tv.ru писал, что причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка.
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