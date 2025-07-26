В Саратове продолжается поиск пропавших после обрушения части дома

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 22 0

Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Саратове продолжаются поиски людей, которые пропали после хлопка газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко. 

Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии. Вероятнее всего, они были дома, когда обрушилось здание.

По словам журналиста, основную часть обломков у входа в дом убрали минувшей ночью. Тогда же спасатели обнаружили еще одного погибшего.

Напомним, 25 июля в Саратове в многоэтажке произошел хлопок газа, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. На данный момент известно как минимум о шести погибших.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка.

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