Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому при синдроме Дауна

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Исследование может стать основой для будущих методов лечения, устраняющих саму причину болезни на клеточном уровне.

Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому при синдроме Дауна

Фото: Bgi/Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалисты из японского Университета Миэ под руководством доктора Ретаро Хасидзумэ впервые в мире применили технологию CRISPR-Cas9 для удаления дополнительной 21-й хромосомы в клетках пациентов с синдромом Дауна. Как следует из публикации в журнале PNAS, научной группе удалось добиться восстановления нормальной функции клеток с эффективностью до 37,5%.

После редактирования у клеток были зафиксированы значительные улучшения: нормализовалась экспрессия генов, ускорился рост, повысилась антиоксидантная активность. Это достижение может стать шагом к созданию терапии, направленной не на облегчение симптомов, а на устранение первопричины заболевания.

Однако исследователи подчеркивают, что речь пока идет о раннем этапе. Применение метода в клинике невозможно до устранения рисков, таких как повреждение других участков ДНК или неполное удаление хромосомы во всех клетках. Необходима дальнейшая работа над безопасностью технологии, прежде чем переходить к испытаниям на людях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Свадьба на миллионы долларов: дочь Стива Джобса выходит замуж за олимпийца
16:30
При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
16:16
Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией
15:58
В Саратове с места взрыва газа уже вывезли 1740 тонн строительного мусора
15:51
Жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни
15:44
Литва намерена направить €30 млн на закупку комплексов Patriot для Украины

Сейчас читают

«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс