«Играет с огнем»: Орбан заявил о стремлении ЕС принять Украину ради усиления бюрократии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Орбан заявил о стремлении ЕС принять Украину ради усиления бюрократии

Украину пытаются принять в ЕС для усиления евробюрократии

Фото: 5-tv.ru

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Премьер-министр Венгрии считает, что нынешняя политическая линия Евросоюза делает его противником США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что инициатива по включению Украины в состав Европейского союза продиктована стремлением укрепить влияние европейской бюрократии. По его словам, центры власти в Брюсселе используют процесс расширения ЕС в собственных интересах, под видом помощи Киеву. Об этом сообщает венгерское издание Hirado.

«Европа „играет с огнем“ с 2014 года. <…> Евросоюз уже фактически втянут в военный конфликт», — сказал Орбан.

Орбан отметил, что Европа ведет рискованную игру с 2014 года, и нынешняя политическая линия Евросоюза делает его противником США, а также участником конфронтации с Китаем и Россией. По словам венгерского лидера, в конфликте на территории Украины очевидное преимущество не на стороне Киева.

Он напомнил, что в июне Будапешт уже блокировал старт переговоров о возможном вступлении Украины в ЕС, что, по его мнению, подтверждает сомнительность инициативы, продвигаемой брюссельскими структурами.

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