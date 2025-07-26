«Шансы возрастают»: Виктор Орбан про начало третьей мировой войны

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Виктор Орбан призвал приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

Орбан призвал приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Венгерский политик рассказал, как ее можно предотвратить.

Вероятность начала третьей мировой войны постоянно растет, поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы этого не произошло. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Шансы на третью мировую войну постоянно возрастают. <…> Необходимо приложить усилия для достижения мира», — отметил политик, его слова передает онлайн-портал Origo.

Орбан подчеркнул, что соперничество между сверхдержавами сейчас лишь растет. Чтобы предотвратить конфликт, необходимо начать формировать «мирные союзы», сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут отказался вводить санкции против России. Германия и Британия требуют от сербских властей отменить безвизовый режим с РФ.

Премьер также подчеркнул, что политика будет направлена на защиту территории и населения Косова и Метохии. Прежде премьер говорил, что готов приехать в Москву для обсуждения ряда проектов в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики. И обещал не допустить снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сербским оружием.

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