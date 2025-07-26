Орбан: на месте фон дер Ляйен я бы ушел

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

По мнению венгерского премьера, Евросоюз нуждается в глубокой перестройке для выживания.

Орбан заявил что на месте фон дер Ляйен ушел бы или реформировал ЕС

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна либо покинуть пост, либо инициировать реформу Европейского союза, создав «концентрические круги».

«Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать», — сказал Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

В своем заявлении Орбан отметил, что в текущем состоянии Евросоюз не способен обеспечить странам-членам стабильность и процветание. По его мнению, дальнейшее сохранение существующей структуры лишено смысла, и он предложил концепцию «концентрических кругов», в рамках которой государства смогут выбирать степень интеграции.

Глава венгерского правительства также выразил сомнение в перспективах принятия нового бюджета ЕС. По его словам, большинство стран не поддержат его из-за чрезмерных расходов на помощь Украине.

По мнению Орбана, необходимы кардинальные шаги, чтобы сохранить работоспособность Евросоюза и обеспечить участие государств на комфортных для них условиях.

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